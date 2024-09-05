Honda рассекретила один из самых дешевых кроссоверов 2024 года

Компактный недорогой кроссовер Honda HR-V, который является одной из самых дешевых моделей японской компании, выходит на рынок после модернизации. Автомобиль рассекретили официально.

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Главная фишка модели – очень экономичный мотор с низким расходом топлива. В компании Honda понимают, что покупателям нравятся кроссоверы, в том числе когда речь заходит об электрифицированных моделях. Именно на таких машинах производитель продолжает делать акцент. Детали стали известны Motor1.

Дизайн новой Honda HR-V 2025 модельного года изменился не так уж сильно, но стал современнее. Обновили бамперы и светотехнику, расширили палитру цветов, предложили другие колесные диски.

В движение экономичную модель приводит гибридная силовая установка e:HEV мощностью 131 л.с. на базе 1,5-литрового двигателя. Комбинированный расход топлива – 4,2 л/100 км.

До конца сентября 2024 года ожидается старт продаж модернизированного кроссовера Honda HR-V по всей Европе.

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