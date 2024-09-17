Honda показала недорогого соперника Toyota Camry для 2025 года

Большой седан Honda Accord показали для 2025 модельного года. Автомобиль претерпел аккуратную модернизацию и с новыми силами составит конкуренцию знаменитой Toyota Camry.

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Детали о машине стали известны Motor1. Обновление модели Honda Accord 2025 небольшое – седан получил пересмотренные комплектации и оснащение. Теперь базовая цена Honda Accord составляет 29 390 долларов.

Ранее специалисты Car and Driver решили провести состязание между недорогими седанами массового сегмента. Премиальные дорогие машины участие не принимали. Выбирали между Toyota Camry, Subaru Legacy, Honda Accord и Hyundai Sonata.

В ходе тщательных тестирований и сравнений лицом к лицу определили победителя – Honda Accord. Авторам понравились плавность хода и низкий расход топлива. Из минусов отметили ограниченный список оснащения и дешевые отделочные материалы.

У остальных трех моделей нарекание вызвала неприятная управляемость. Также у Hyundai Sonata не понравились тормоза, а у Toyota Camry – плохая шумоизоляция. В то же время недостатком Subaru Legacy назвали высоковатую в сравнении с конкурентами стоимость, а плюсами оказались мощные моторы и просторный салон.

К достоинствам Camry отнесли качественную сборку. Седан Sonata отметили за стильный дизайн и хорошую отделку интерьера.

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