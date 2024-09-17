Долгожданный недорогой внедорожник Nissan показали до премьеры. Фото

Долгожданный внедорожник Nissan Navara получил новый дизайн, который показали в сети до премьеры модели. Практичный недорогой пикап готовят к дебюту и выходу на рынок. Эти автомобили ранее выехали на дороги.

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Детали стали известны Carscoops. Дизайн привели в соответствие с современными тенденциями в сегменте. Но внедорожник совсем не похож на новые кроссоверы и SUV японского бренда. Получилось свежо.

Автомобиль называется Yuanye Z9 – это модель дочернего бренда Nissan. Фактически, новинка выполняет в Китае роль пикапа Navara 4 поколения. Возможно, на глобальном рынке произойдет то же самое, но точной информации об этом пока нет.

Линейка двигателей Yuanye Z9 от Nissan получилась широкой. Покупателям предложат два бензиновых мотора объемом 2 л (мощностью 244 и 258 л.с.) и 3-литровый дизель на 190 сил. В дальнейшем ожидается гибридная модификация.

Ранее также сообщалось, что в линейке Nissan Navara 4 поколения появится полностью электрический вариант. В последний раз Nissan Navara менял поколение в 2014 году – 10 лет назад. В 2020 году модель претерпела модернизацию.

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