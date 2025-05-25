Где можно сделать остановку: тест для водителей

Неправильно припаркованные авто, и машины, которые делают остановку в непредназначенных для этого местах, могут существенно мешать дорожному движению. Именно поэтому порядок выполнения остановки так тщательно регулируется действующими ПДД.

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Хотите проверить, насколько хорошо вы помните их соответствующие положения? Попробуйте пройти тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В предложенном изображении, которое содержит условия задачи, мы видим синее авто, водитель которого планирует выполнить остановку. В каком месте ему это разрешается Правилами дорожного движения:

только в месте А; только в месте Б; в местах А и Б; в местах Б и В; в местах А и В; только в месте В.

Дать правильный ответ на эту задачу помогут знаки, установленные на участке дороги, который мы видим на картинке. Ближайшим к машине является знак 3.34 "Остановка запрещена". Он запрещает остановку транспортных средств, но его действие ограничено определенной зоной, и именно ее нам нужно определить.

Согласно требованиям ПДД, действие знака 3.34 распространяется от места его установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, до конца населенного пункта.

Следовательно, в заданных условиях возможна остановка в точке А, ведь она находится перед запрещающим знаком. При этом точка Б находится за ним, а значит там выполнить остановку правила уже не позволяют. Впрочем, следующим мы видим знак 5.50 "Конец населенного пункта", который прекращает действие знака 3.34. Это означает, что в точке В водитель остановиться снова может.

Таким образом, в заданных условиях водитель может выполнить остановку в точках А и В. Правильным пятый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, какой вариант поворота налево разрешается.

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