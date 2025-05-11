Какой вариант поворота налево разрешен? Тест на знание ПДД

Знание Правил дорожного движения является жизненно важным для обеспечения безопасности всех участников на дороге. Эти нормы касаются не только водителей автомобилей, но и пешеходов, мотоциклистов и, конечно, велосипедистов.

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Велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения и обязаны соблюдать установленные правила. Особенно важным является понимание правил проезда перекрестков и выполнения маневров, таких как поворот налево. Правильное выполнение этих действий помогает избежать опасных ситуаций на дороге.

Рассмотрим типичную ситуацию на перекрестке, которая часто вызывает вопрос: как велосипедисту безопасно и согласно правилам осуществить поворот налево? В предложенной задаче велосипедист подъезжает к перекрестку и намеревается повернуть налево, имея гипотетические возможности для выполнения этого маневра.

Ему предлагаются два варианта: Вариант А - выполнить поворот с крайней левой полосы проезжей части, предназначенной для безрельсовых транспортных средств, и Вариант Б - осуществить поворот с трамвайных путей попутного направления.

Общие Правила дорожного движения устанавливают, что на перекрестках, где трамвайные пути попутного направления расположены на одном уровне с проезжей частью, поворот налево или разворот транспортные средства (нерельсовые) обычно должны выполнять именно с этих путей. Это правило действует, если знаки или дорожная разметка не определяют другой порядок движения.

Однако этот общий принцип имеет исключения, и касается не всех участников дорожного движения. Важно помнить, что для определенных категорий транспортных средств и их водителей действуют отдельные, специфические нормы Правил дорожного движения, регулирующие выполнение маневров на перекрестках.

В частности, специальный пункт Правил дорожного движения касается движения велосипедистов, водителей мопедов, гужевых повозок и всадников. Этот пункт определяет, что повороты налево и развороты таким участникам движения разрешается осуществлять только на дорогах, которые соответствуют определенным критериям.

Согласно этому правилу, велосипедистам разрешено поворачивать налево или выполнять разворот только на дорогах, которые имеют только одну полосу для движения в каждом направлении и при этом не имеют трамвайных путей посередине. Применяя это правило к ситуации из задачи, где на перекрестке присутствуют трамвайные пути (что следует из наличия Варианта Б), условие отсутствия трамвайных путей посередине не выполняется.

Правильный ответ

Таким образом, в данной ситуации оба предложенных варианта поворота налево для велосипедиста являются запрещенными. Это означает, что велосипедист не может безопасно осуществить левый поворот на таком перекрестке и должен искать альтернативные пути (например, пересечь перекресток прямо, а затем повернуть налево в разрешенном месте или воспользоваться пешеходным переходом, ведя велосипед рядом). Правильным ответом на поставленный вопрос является вариант, указывающий на запрет обоих способов поворота.

OBOZ.UA ранее предлагал пройти еще один тест и определить, где остановка разрешена, а где - категорически запрещена.

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