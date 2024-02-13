Ford показал свой доступный внедорожник в новом виде. Фото

Доступный пикап Ford Ranger, который является очень практичным внедорожником, показали в новом виде. Особая модификация MS-RT дебютировала официально с рядом интересных доработок.

Производитель подготовил новый вариант Ford Ranger MS-RT – более мощный и стильный. На фото показали эту модификацию на официальном сайте компании.

Автомобиль получил крупные колесные диски спортивного дизайна диаметром 21 дюйм. В целом у пикапа более агрессивный вид с новыми бамперами. Также ему расширили арки, чтобы вместить увеличенные колеса.

Пикап Ford Ranger MS-RT получил мощную силовую установку – его оснастили 3-литровым турбированным дизельным двигателем V6 мощностью 240 л.с.

Ранее сообщалось, что самый маленький и самый дешевый пикап Ford, который очень нравится покупателям, тоже получит спортивный вариант. Новая модификация Maverick наверняка дополнительно подогреет интерес к модели.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал знаменитую недорогую модель Ford, которую решили окончательно снять с производства.