Ford показал доступный кроссовер с особым дизайном. Фото

Доступный кроссовер Ford Bronco Sport Free Wheeling – это особая модификация модели, выполненной в ретро-стиле. Для еще большего сходства с классическими модификациями внедорожника Bronco новый автомобиль получил яркие дизайнерские элементы.

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О машине в новом исполнении сообщает Car and Driver. Главная особенность Ford Bronco Sport Free Wheeling – стиль, благодаря которому машина отличается от стандартного кроссовера.

Кузов выкрасили в темно-серый цвет. По бокам (включая двери) и капоту нанесли горизонтальные полосы теплых оттенков (градиент от красного до желтого). Популярное решение для классических внедорожников ХХ столетия.

Эта идея находит продолжение и в салоне Ford Bronco Sport в модификации Free Wheeling – в таких же оттенках выполнена обивка кресел. Также в интерьере и на колесных дисках появились красные декоративные акценты.

Пока особую модификацию модели предлагают на рынке США. Цена такого кроссовера – от 35 325 долларов. Купить Ford Bronco Sport можно с моторами объемом 1,5 и 2 л мощностью от 183 до 248 л.с.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о дешевом кроссовере Nissan. Это новый автомобиль, его поймали на фото в ходе дорожных испытаний.