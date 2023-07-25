Новый бюджетный кроссовер Nissan показали до премьеры. Фото

Компактный кроссовер Nissan Kicks 2024 модельного года готовится к премьере. Бюджетную модель показали на живых фото в ходе дорожных испытаний.

Видео дня

О новинке сообщает Motor1. На фото удалось поймать модель следующего поколения. Соответственно, пока не состоялась премьера новинки, производитель держит дизайн автомобиля в секрете.

Кузов бюджетного кроссовера Nissan Kicks полностью покрыли черной пленкой с накладными панелями. Это не позволяет разглядеть внешность в деталях.

Однако иже заметно, что влияние на компактную модель оказал более крупный электрический кроссовер Nissan Ariya. Кузов станет обтекаемым, светотехника объединится с передней решеткой в стильную панель.

В то же время размеры Nissan Kicks немного увеличатся. Это позволит предложить пассажирам больше простора в салоне и вместительный багажник.

Известно, что в базовых вариантах модель предложат с бензиновыми двигателями. В топовом исполнении будет доступен кроссовер с гибридной силовой установкой.

Компактный Kicks продается на рынке США как альтернатива европейскому Nissan Juke. Однако этот автомобиль с пробегом часто ввозят в Украину. Наверняка то же самое ждет и новое поколение модели.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о новой модели Toyota. Ее готовят для молодых покупателей – двигатель будет мощный.