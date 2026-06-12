Ford отзывает более 500 тысяч автомобилей: неожиданная причина

Ford отзывает более 548 тысяч внедорожников Expedition из-за дефекта отделки центральной консоли. Хромированное покрытие может вздуваться, отслаиваться и оставлять острые края, о которые могут порезаться водитель или пассажиры.

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Речь идет об автомобилях Ford Expedition 2018-2024 модельных годов, а ремонт для владельцев должен быть проведен бесплатно. Подробности сообщает CarsCoops.

Обычно крупные автомобильные отзывы связаны с двигателями, тормозами, электроникой, камерами заднего вида или программным обеспечением. Однако на этот раз причина оказалась гораздо менее очевидной – опасность представляет деталь интерьера.

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США, проблема касается хромированного покрытия на центральной консоли. Со временем оно может начать вздуваться, трескаться или отслаиваться от основы. В таком состоянии декоративный элемент образует острые края, которые могут травмировать людей в салоне.

Всего под отзыв попали 548 463 автомобиля Ford Expedition. В компании обратили внимание на проблему после жалоб владельцев, поступавших в NHTSA. Часть водителей сообщала, что хромированная отделка на центральной консоли начинала отслаиваться, а контакт с острым краем приводил к порезам рук.

Сначала Ford не считал ситуацию достаточно серьезной для отзыва, поскольку повреждение отделки якобы можно было заметить до того, как оно становилось опасным. Однако после дополнительной проверки компания изменила позицию. Инженеры выяснили, что даже детали без очевидных признаков проблемы могут начать вздуваться и отслаиваться под воздействием внешних условий.

К июню 2026 года Ford получил тысячи обращений, которые потенциально могут быть связаны с этим дефектом. Автопроизводитель сообщил о 4 634 гарантийных обращениях, 150 полевых отчетах, 34 обращениях в клиентский центр и шести жалобах в NHTSA. Также компании известно о 65 случаях травм и одной аварии, связанных с этой проблемой.

Владельцев автомобилей попросят обратиться к дилерам Ford или Lincoln. Там специалисты осмотрят центральную консоль и, если обнаружат вздутие или отслоение покрытия, заменят ее бесплатно.

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