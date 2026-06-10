Audi представила новый внедорожник Q7 Mk3: чем впечатляет

Audi представила третье поколение большого внедорожника Q7. Модель получила заметно обновленный дизайн, современный салон и новый дизельный двигатель V6. Автомобиль остается семейным семиместным SUV, но теперь выглядит более выразительно и практично.

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В компании рассчитывают, что новый Q7 сможет усилить конкуренцию с такими моделями, как Volvo XC90 и Hyundai Santa Fe. Заказы на новинку должны открыть уже в следующем месяце, информирует Autocar.

Как изменился дизайн Audi Q7

Новый Audi Q7 построен на платформе Premium Platform Combustion. Её также используют другие актуальные модели бренда, включая Audi A5, A6 и Q5.

Если предыдущее поколение Q7 сохраняло более плавные и округлые черты, то новая модель получила более прямой и массивный силуэт. Автомобиль стал визуально ближе к классическому большому внедорожнику с чёткой двухобъёмной формой кузова.

В самой Audi описывают внешность модели как уверенную и выразительную. Такой подход должен подчеркнуть практичность автомобиля, его размеры и статус в линейке бренда. Похожий стиль, по данным компании, получит и будущий Audi Q9 – новый флагманский SUV, который должен составить конкуренцию BMW X7 и Range Rover.

Какой двигатель получил новый Q7

На старте продаж Audi Q7 Mk3 предложат лишь с одним типом силовой установки. Речь идет о 3-литровом дизельном двигателе V6, который работает вместе с системой полного привода.

Двигатель будет доступен в двух вариантах мощности. Базовая версия развивает 242 л.с. Более мощный вариант выдает 295 л.с. По отдаче он немного превосходит дизельный V6 аналогичного объема, который был доступен для предыдущего Q7.

Это новое поколение дизельного V6 TDI для Audi. Двигатель получил 48-вольтовую мягкую гибридную систему, генератор в трансмиссии и электрический компрессор. Последний помогает быстрее раскручивать турбину не за счет выхлопных газов, а благодаря электромотору. Это должно улучшить реакцию на нажатие педали газа и обеспечить более ровную тягу в широком диапазоне оборотов.

Чем интересна мягкая гибридная система

48-вольтовая система в новом Q7 не делает автомобиль полноценным гибридом, но помогает двигателю работать эффективнее. Audi заявляет, что такая схема должна обеспечить быструю и линейную реакцию, лучшую тягу на средних оборотах, более высокую эффективность и увеличенную долговечность силовой установки.

В компании даже сравнивают характер подачи тяги с электромобилем. Причина – более плавная кривая крутящего момента и более стабильная работа турбонаддува.

Что известно о салоне

Салон нового Audi Q7 сделали более технологичным. Центральным элементом интерьера стала широкая цифровая панель с мультимедийной системой, подобная той, которую уже используют в других новых моделях Audi.

Система получила встроенного голосового ассистента с функцией самообучения. Он может управлять основными функциями автомобиля, а также использует ChatGPT для ответов на вопросы во время движения.

Среди прочего для Q7 заявлены электрически регулируемые дефлекторы вентиляции, охлаждаемые магнитные зарядные площадки, панорамная крыша с изменяемой прозрачностью, аудиосистема 4D с динамиками в подголовниках и виброэлементами в сиденьях. Также покупателям предложат различные варианты отделки салона, цветов и декоративных материалов.

Впервые Audi Q7 будет доступен не только в семиместной конфигурации. Для модели предусмотрены варианты на пять, шесть или семь мест. Все сиденья будут иметь электрическую регулировку.

Объем багажника составляет до 670 литров, если третий ряд сидений сложен. Если сложить еще и средний ряд, пространство увеличивается до 2075 литров. Это делает новый Q7 практичным вариантом для семейных поездок, путешествий и перевозки большого количества вещей.

Подвеска и управляемость

В стандартной версии Audi Q7 получает стальные пружины. За доплату будет доступна пневмоподвеска в двух вариантах.

Первый вариант – адаптивная пневмоподвеска с электронно управляемыми амортизаторами. Второй – спортивная система, которая снижает дорожный просвет на 30 мм и делает шасси более жестким для лучшей управляемости.

Оба варианта пневмоподвески сочетаются с полноуправляемым шасси. На низких скоростях задние колеса помогают уменьшить радиус разворота, а на высоких – повышают стабильность автомобиля.

Audi пока не раскрыла полный перечень версий нового Q7 для отдельных рынков. Также неизвестно, получит ли модель бензиновые и плагин-гибридные модификации, которые были доступны для предыдущего поколения. Под вопросом остается и возвращение спортивной версии SQ7 с мощным бензиновым V8. Больше деталей о комплектациях, ценах и рыночных версиях Audi должна объявить в следующем месяце.

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