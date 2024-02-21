Эти недорогие кроссоверы назвали худшими в 2024 году, и покупать их не советуют

Специалисты назвали худшие недорогие кроссоверы, которые можно купить новыми в 2024 году. То есть, покупать их вовсе не советуют – эти две модели оказались разочаровывающими. Многие их соперники намного лучше.

Неудачные кроссоверы назвали специалисты What Car. Авторам испытаний не понравились модели Ford Ecosport и Jeep Renegade. Из-за чего покупать эти машины не рекомендуют?

Ford Ecosport

Этот компактный кроссовер сильно устарел, но Ford продолжает его продавать на некоторых рынках. Его ругают за управляемость, неприятный ход и тесный салон. А багажником неудобно пользоваться из-за дверцы, которая открывается в сторону.

Jeep Renegade

Это самый дешевый кроссовер Jeep. Среди других преимуществ модели – просторный интерьер и потенциал на бездорожье. Но среди минусов отмечают высоковатую цену в сравнении с соперниками, плохую езду и разочаровывающее качество сборки.

Вместо этих машин советуют купить Lexus LBX, Volkswagen T-Roc, Ford Puma, Smart #1, Range Rover Evoque, Skoda Karoq, Volkswagen Taigo, Skoda Kamiq, Volkswagen T-Cross, Audi Q2.

Все эти автомобили можно сегодня купить новыми. Они экономичны, практичны, недороги в обслуживании, очень удобны для повседневной езды и достаточно надежны.

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