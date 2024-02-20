Что известно о недорогом сопернике Toyota RAV4 от Mazda. Фото

Новый недорогой кроссовер Mazda CX-5 составит конкуренцию Toyota RAV4 с ярким дизайном и современным оснащением. Одна из самых популярных моделей в классе готовится к смене поколений.

На своей странице в Instagram дизайнер theottle пофантазировал о дизайне модели. Выглядит очень стильно, но это оказалось не так сложно. Автор использовал элементы современных машин японской компании и добился очень реалистичного результата.

Непосредственно автопроизводитель еще не анонсировал Mazda CX-5 3 поколения. Однако работы над автомобилем уже ведутся.

Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности. Компактные модели Mazda CX-30 и CX-50 пользуются спросом.

Несколько машин добавили и в новый для компании премиальный сектор: кроссоверы Mazda CX-60 и CX-90 оказались недорогой альтернативой BMW, Audi и Lexus и понравились покупателям. А вскоре к ним присоединятся CX-70 и CX-80.

OBOZ.UA ранее показывал новую модель на базе самого дешевого электрокара VW.