Эти недорогие б/у кроссоверы советуют эксперты: топ-10 авто
Кроссоверы очень привлекательны как новые автомобили, так и на вторичном рынке. Покупателям нравятся недорогие практичные машины, которые представлены в продаже в огромных количествах. Эксперты назвали топ-10 авто в сегменте.
Специалисты выбрали 10 практичных машин с пробегом по приятным ценам, которые советуют покупать всем. Эксперты WhatCar назвали лучшие б/у кроссоверы, которые можно найти в 2026 году.
Эти модели кроссоверов проверены временем и эксплуатацией, хотя это все еще довольно современные машины. Важно, что они недорогие – это точно понравится потенциальным покупателям.
Лучшие б/у кроссоверы по мнению экспертов:
- Kia Sportage;
- Hyundai Tucson;
- Suzuki Vitara;
- Dacia Duster;
- Mazda CX-5;
- Suzuki Ignis;
- Renault Captur;
- Ford Kuga;
- Nissan Qashqai;
- Renault Kadjar.
