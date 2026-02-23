Эти недорогие б/у кроссоверы советуют эксперты: топ-10 авто

Кроссоверы очень привлекательны как новые автомобили, так и на вторичном рынке. Покупателям нравятся недорогие практичные машины, которые представлены в продаже в огромных количествах. Эксперты назвали топ-10 авто в сегменте.

Видео дня

Специалисты выбрали 10 практичных машин с пробегом по приятным ценам, которые советуют покупать всем. Эксперты WhatCar назвали лучшие б/у кроссоверы, которые можно найти в 2026 году.

Эти модели кроссоверов проверены временем и эксплуатацией, хотя это все еще довольно современные машины. Важно, что они недорогие – это точно понравится потенциальным покупателям.

Лучшие б/у кроссоверы по мнению экспертов:

Kia Sportage; Hyundai Tucson; Suzuki Vitara; Dacia Duster; Mazda CX-5; Suzuki Ignis; Renault Captur; Ford Kuga; Nissan Qashqai; Renault Kadjar.

Как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, Nissan рассекретил свой новый по-настоящему дешевый кроссовер.