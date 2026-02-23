УкраїнськаУКР
Эти недорогие б/у кроссоверы советуют эксперты: топ-10 авто

Кроссоверы очень привлекательны как новые автомобили, так и на вторичном рынке. Покупателям нравятся недорогие практичные машины, которые представлены в продаже в огромных количествах. Эксперты назвали топ-10 авто в сегменте.

Специалисты выбрали 10 практичных машин с пробегом по приятным ценам, которые советуют покупать всем. Эксперты WhatCar назвали лучшие б/у кроссоверы, которые можно найти в 2026 году.

Эти модели кроссоверов проверены временем и эксплуатацией, хотя это все еще довольно современные машины. Важно, что они недорогие – это точно понравится потенциальным покупателям.

Лучшие б/у кроссоверы по мнению экспертов:

  1. Kia Sportage;
  2. Hyundai Tucson;
  3. Suzuki Vitara;
  4. Dacia Duster;
  5. Mazda CX-5;
  6. Suzuki Ignis;
  7. Renault Captur;
  8. Ford Kuga;
  9. Nissan Qashqai;
  10. Renault Kadjar.

