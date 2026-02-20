Альтернатива Duster: новый кроссовер Nissan показали на фото

Новый бюджетный кроссовер Nissan Tekton 2026 года для развивающихся рынков станет альтернативой модели Renault Duster 3 поколения. Автомобиль перед премьерой показали на фото в сети.

Видео дня

В некоторых странах автомобиль может появиться под именем Nissan Terrano. Раньше эта модель также базировалась на агрегатах Duster. Об автомобиле рассказывает MotorsActu. Новинка фактически является модернизированным вариантом французской машины.

Автомобиль перед официальной премьерой опять показали на фото. Уже заметны характерные черты других кроссоверов Nissan.

Спереди от Renault отличается решетка на всю ширину между новыми фарами. Сзади – другие фонари и измененный бампер. С технической точки зрения изменений произойти не должно.

Двигатели Renault Duster 3 поколения:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 145 л.с.).

Когда новый Nissan Tekton отправится в продажу, он получит такую же моторную гамму.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый доступный пикап Ford.