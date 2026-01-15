Видео дня
Эти авто уже в прошлом: от каких недорогих машин отказались производители
Некоторые недорогие машины ушли в историю – у них известные имена, однако производители отказались от этих моделей по разным причинам. Известно, что в ближайшее время автомобили из списка не продолжат свою жизнь.
В 2026-2027 годах эти модели покинут глобальный рынок, другие перестанут продавать в конкретных странах. Производство некоторых автомобилей уже остановилось, другие – на очереди. OBOZ.UA рассказывает о таких машинах.
Список получился разнообразным, и он в первую очередь затронет аудиторию недорогих машин. Ведь каждая из этих моделей известна привлекательной ценой в своем сегменте.
Какие недорогие автомобили ушли в историю:
- Acura TLX;
- Cadillac XT4;
- Chevrolet Blazer с ДВС;
- Dodge Hornet;
- Ford Escape;
- Jeep Grand Cherokee 4xe (гибрид);
- Kia Soul;
- Lincoln Corsair;
- Nissan Versa (на некоторых рынках);
- Nissan Ariya (на некоторых рынках);
- Subaru Legacy;
- Volvo S60.
