Эти авто уже в прошлом: от каких недорогих машин отказались производители

Некоторые недорогие машины ушли в историю – у них известные имена, однако производители отказались от этих моделей по разным причинам. Известно, что в ближайшее время автомобили из списка не продолжат свою жизнь.

В 2026-2027 годах эти модели покинут глобальный рынок, другие перестанут продавать в конкретных странах. Производство некоторых автомобилей уже остановилось, другие – на очереди. OBOZ.UA рассказывает о таких машинах.

Список получился разнообразным, и он в первую очередь затронет аудиторию недорогих машин. Ведь каждая из этих моделей известна привлекательной ценой в своем сегменте.

Какие недорогие автомобили ушли в историю:

Acura TLX;

Cadillac XT4;

Chevrolet Blazer с ДВС;

Dodge Hornet;

Ford Escape;

Jeep Grand Cherokee 4xe (гибрид);

Kia Soul;

Lincoln Corsair;

Nissan Versa (на некоторых рынках);

Nissan Ariya (на некоторых рынках);

Subaru Legacy;

Volvo S60.

