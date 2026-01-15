УкраїнськаУКР
русскийРУС

Эти авто уже в прошлом: от каких недорогих машин отказались производители

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,4 т.
Dodge Hornet

Некоторые недорогие машины ушли в историю – у них известные имена, однако производители отказались от этих моделей по разным причинам. Известно, что в ближайшее время автомобили из списка не продолжат свою жизнь.

Видео дня

В 2026-2027 годах эти модели покинут глобальный рынок, другие перестанут продавать в конкретных странах. Производство некоторых автомобилей уже остановилось, другие – на очереди. OBOZ.UA рассказывает о таких машинах.

Список получился разнообразным, и он в первую очередь затронет аудиторию недорогих машин. Ведь каждая из этих моделей известна привлекательной ценой в своем сегменте.

Ford Escape

Какие недорогие автомобили ушли в историю:

  • Acura TLX;
  • Cadillac XT4;
  • Chevrolet Blazer с ДВС;
  • Dodge Hornet;
  • Ford Escape;
  • Jeep Grand Cherokee 4xe (гибрид);
  • Kia Soul;
  • Lincoln Corsair;
  • Nissan Versa (на некоторых рынках);
  • Nissan Ariya (на некоторых рынках);
  • Subaru Legacy;
  • Volvo S60.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, новая модель Honda вызвала ажиотаж на рынке.