Эксперты назвали лучшие недорогие автомобили: главный список 2025 года

В 2025 году появилось огромное множество автомобильных новинок. Эксперты назвали лучшие новые машины, которые уже дебютировали официально. Список получился разнообразным.

Видео дня

В список от специалистов Carscoops попали компактные и более крупные кроссоверы, хэтчбеки, электромобили. OBOZ.UA выбрал среди этих моделей самые доступные – они станут очень популярными.

Эти новые автомобили 2025 года в списке позиционируются как самые важные для индустрии и интересные для покупателей. Многие действительно ждали эти машины.

Лучшие новые автомобили 2025 года:

Chevrolet Bolt;

Jeep Cherokee;

Jeep Grand Cherokee;

Honda Prelude;

Honda Pilot;

Nissan Leaf;

Nissan Rogue Plug-in Hybrid;

Nissan Micra;

Nissan Pathfinder;

Toyota C-HR;

Toyota bZ Touring;

Toyota RAV4;

Toyota Land Cruiser FJ;

Subaru Uncharted;

Subaru Trailseeker;

Audi Q3;

Mazda CX-5.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, у долгожданного кроссовера Toyota RAV4 появилась особая модификация.