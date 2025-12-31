Видео дня
Эксперты назвали лучшие недорогие автомобили: главный список 2025 года
В 2025 году появилось огромное множество автомобильных новинок. Эксперты назвали лучшие новые машины, которые уже дебютировали официально. Список получился разнообразным.
В список от специалистов Carscoops попали компактные и более крупные кроссоверы, хэтчбеки, электромобили. OBOZ.UA выбрал среди этих моделей самые доступные – они станут очень популярными.
Эти новые автомобили 2025 года в списке позиционируются как самые важные для индустрии и интересные для покупателей. Многие действительно ждали эти машины.
Лучшие новые автомобили 2025 года:
- Chevrolet Bolt;
- Jeep Cherokee;
- Jeep Grand Cherokee;
- Honda Prelude;
- Honda Pilot;
- Nissan Leaf;
- Nissan Rogue Plug-in Hybrid;
- Nissan Micra;
- Nissan Pathfinder;
- Toyota C-HR;
- Toyota bZ Touring;
- Toyota RAV4;
- Toyota Land Cruiser FJ;
- Subaru Uncharted;
- Subaru Trailseeker;
- Audi Q3;
- Mazda CX-5.
Как уже рассказывал OBOZ.UA, у долгожданного кроссовера Toyota RAV4 появилась особая модификация.