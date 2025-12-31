УкраїнськаУКР
Эксперты назвали лучшие недорогие автомобили: главный список 2025 года

Chevrolet Bolt

В 2025 году появилось огромное множество автомобильных новинок. Эксперты назвали лучшие новые машины, которые уже дебютировали официально. Список получился разнообразным.

В список от специалистов Carscoops попали компактные и более крупные кроссоверы, хэтчбеки, электромобили. OBOZ.UA выбрал среди этих моделей самые доступные – они станут очень популярными.

Эти новые автомобили 2025 года в списке позиционируются как самые важные для индустрии и интересные для покупателей. Многие действительно ждали эти машины.

Jeep Cherokee KM

Лучшие новые автомобили 2025 года:

  • Chevrolet Bolt;
  • Jeep Cherokee;
  • Jeep Grand Cherokee;
  • Honda Prelude;
  • Honda Pilot;
  • Nissan Leaf;
  • Nissan Rogue Plug-in Hybrid;
  • Nissan Micra;
  • Nissan Pathfinder;
  • Toyota C-HR;
  • Toyota bZ Touring;
  • Toyota RAV4;
  • Toyota Land Cruiser FJ;
  • Subaru Uncharted;
  • Subaru Trailseeker;
  • Audi Q3;
  • Mazda CX-5.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, у долгожданного кроссовера Toyota RAV4 появилась особая модификация.

