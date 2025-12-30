Недорогой кроссовер Toyota RAV4 превратили в крепкий внедорожник. Фото

Новый недорогой кроссовер Toyota RAV4 2026 модельного года дебютировал как долгожданный автомобиль. Теперь он получил особую модификацию, которая превратила практичную модель в крепкий внедорожник.

Компания Jaos разработала пакет доработок для новой Toyota RAV4 Adventure 2026 года. Этот вариант для бездорожья подчеркивает дизайн машины с особыми деталями и специальными покрышками. Об этом стало известно Carscoops.

В набор включили комплект увеличения дорожного просвета, модернизированные бамперы и декор, специальное оснащение и покрышки для бездорожья. Цена Toyota RAV4 Adventure стартует с 28 000 долларов в Японии, а пакет от Jaos оценили в 5400 долларов.

Ранее появилось несколько цен RAV4. Стоимость Toyota RAV4 2026 в США стартует с $31 900. А в Австралии прайс начинается с 45 990 местных долларов (около 30 000 долларов США).

Новая Toyota RAV4 в Европе оказалась намного дороже предшественника – цена от 45 000 евро. На глобальном рынке теперь все модификации RAV4 являются гибридными кроссоверами.

