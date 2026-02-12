Эксперты назвали 7 самых надежных авто среди экономичных машин
Покупатели недорогих автомобилей, кроме цены, в первую очередь интересуются двумя факторами: надежностью и экономичностью. Эксперты назвали 7 лучших машин, которые в полной мере соответствуют самым строгим запросам.
Именно надежность стала центральным фактором исследования специалистов в поисках лучших авто. На этот раз – для 2026 года в сегменте гибридов. Рейтинг из семи моделей по результатам исследования iSeeCars предсказуемо возглавила Toyota Prius.
Таким практичным и надежным машинам будет рад каждый покупатель, который экономит свои деньги. Все модели в списке – известные и недорогие. И экономичные, ведь у гибридных машин низкий расход топлива.
Самые надежные недорогие гибриды в 2026 году:
- Toyota Prius;
- Toyota Camry;
- Honda Civic Hybrid;
- Toyota Prius Plug-in Hybrid;
- Hyundai Sonata Hybrid;
- Toyota Highlander Hybrid;
- Ford Escape Hybrid.
Авторы проанализировали множество современных автомобилей, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Вдобавок эти недорогие надежные модели являются лидерами с точки зрения доступности содержания.
OBOZ.UA недавно рассказывал про новый кроссовер Toyota.