Эксперты назвали 7 самых надежных авто среди экономичных машин

Покупатели недорогих автомобилей, кроме цены, в первую очередь интересуются двумя факторами: надежностью и экономичностью. Эксперты назвали 7 лучших машин, которые в полной мере соответствуют самым строгим запросам.

Видео дня

Именно надежность стала центральным фактором исследования специалистов в поисках лучших авто. На этот раз – для 2026 года в сегменте гибридов. Рейтинг из семи моделей по результатам исследования iSeeCars предсказуемо возглавила Toyota Prius.

Таким практичным и надежным машинам будет рад каждый покупатель, который экономит свои деньги. Все модели в списке – известные и недорогие. И экономичные, ведь у гибридных машин низкий расход топлива.

Самые надежные недорогие гибриды в 2026 году:

Toyota Prius; Toyota Camry; Honda Civic Hybrid; Toyota Prius Plug-in Hybrid; Hyundai Sonata Hybrid; Toyota Highlander Hybrid; Ford Escape Hybrid.

Авторы проанализировали множество современных автомобилей, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Вдобавок эти недорогие надежные модели являются лидерами с точки зрения доступности содержания.

OBOZ.UA недавно рассказывал про новый кроссовер Toyota.