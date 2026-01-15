Экономичный внедорожник Fiat с полным приводом скоро отправят в продажу

Новый бюджетный внедорожник Fiat Grande Panda 4X4 готовят к выходу на рынок. Автомобиль с полным приводом отправится в продажу как доступный и экономичный автомобиль с особым дизайном.

Видео дня

Подробности о машине стали известны Motor.es. Цена модели Fiat Grande Panda 4X4 2026 года немного превысит 20 000 евро. В основе автомобиля – наработки концерна Stellantis. Но дизайн уникальный.

Интересно, что внешность выполнили в стиле оригинального внедорожника Fiat Panda 4X4. Здесь появились цепкие покрышки, дополнительная светотехника, пластиковая защитная отделка и новый декор.

В остальном внешность соответствует стандартной модели Fiat Grande Panda. Автомобиль выполнен в брутальном квадратном дизайне, который отсылает к первой версии знаменитой модели. Стильно и свежо.

Экономичная силовая установка Fiat Grande Panda 4X4 досталась от гибрида Jeep Avenger 4xe 2025 года. 136-сильный ДВС объемом 1,2 л работает с двумя электромоторами по 28 сил каждый. Один из них направляет энергию на задние колеса и обеспечивает машине полный привод.

Ранее OBOZ.UA показывал самый дешевый внедорожник Mercedes на живых фото.