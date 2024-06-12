Доступный кроссовер Chevrolet подорожал из-за жадных дилеров. Фото

Новый доступный кроссовер Chevrolet Equinox EV 2024 года дебютировал официально с хорошим оснащением, современным дизайном и привлекательной ценой. Недавно General Motors объявили цену, однако из-за жадных дилеров машина уже подорожала.

Детали публикует Carscoops. Новый Chevrolet Equinox EV 1LT (базовое исполнение) с электрической силовой установкой стоит 34 995 долларов. Компания уже подтвердила эту информацию прайс-листом.

Однако в США некоторые продавцы уже дают "дилерские корректировки". Из-за такой практики автомобиль продают на 5000 долларов дороже.

Автомобиль получился далеко не маленький. Длина кузова равна 4845 мм при колесной базе в 2954 мм, ширина – 1913 мм, а высота составляет 1644 мм. Кроме яркого дизайна, который выделяет новый Chevrolet Equinox EV 2024 модельного года резкими линиями и крупными элементами, покупателей привлекут довольно мощные силовые установки и большой запас хода.

В базовой версии – мотор мощностью 210 л.с. Запас хода – около 510 км. Более мощный RS предлагает 290 л.с. Запас хода составляет 450 км.

В оснащении – климат-контроль, парктроник, камера заднего вида, набор систем активной безопасности, панорамная крыша, подогрев и вентиляция передних сидений.

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