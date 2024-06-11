Долгожданный Kia Sportage 2025 года показали с ярким дизайном

Недорогой кроссовер Kia Sportage пользуется высоким спросом во всем мире. Поэтому соперник Toyota RAV4 и Mazda CX-5 после модернизации является долгожданной новинкой. Эту машину показали в сети в самом ярком дизайне.

Kia готовит несколько новинок в ближайшее время. В основном – обновление актуальных моделей в середине жизненного цикла. Это касается и Kia Sportage. Детали показали на канале TALK WHEELS. Там пофантазировали о Kia Sportage GT 2025 модельного года.

Новый Kia Sportage 2025 представят официально ближе к концу 2024 года. Подробностей о машине пока нет. Но очевидно, что производитель модернизирует внешность модели.

Традиционно, корейская компания смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга, не говоря уже о полноценной смене поколения. Поэтому стоит ожидать пересмотренные переднюю и заднюю часть, другие бамперы и наружную светотехнику.

Возможно, изменится архитектура и оформление салона Kia Sportage 2025. Однако точно обновят мультимедийную систему и увеличат мониторы.

OBOZ.UA уже показывал новый дешевый кроссовер от Renault, который готовят к премьере.