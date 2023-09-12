Доступную альтернативу BMW X5 от Nissan показали на фото: новый кроссовер готовят к премьере

Большой кроссовер Nissan Murano по размерам сравним с BMW X5 и Mercedes GLE. У машины похожее премиальное позиционирование, однако японский автомобиль намного доступнее. Модель в новом поколении впервые показали на фото до премьеры.

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О машине сообщает Motor1. Технически новый Nissan Murano 4 поколения сохранит платформу предшественника, но получит другой кузов и более современный технологичный интерьер.

Пока на дорожные испытания выехал прототип в камуфляжной пленке, которая скрывает детали. Но под ней – полностью готовый дизайн модели следующей генерации.

Уже заметно, что на внешность большого кроссовера Nissan Murano 2025 модельного года стилистически оказал влияние среднеразмерный электрокросс Nissan Ariya. Силуэт стал более обтекаемым, а все поверхности теперь выполнены в очень аккуратной пластике.

Даже сквозь пленку заметны очертания увеличенной решетки спереди и узкие горизонтальные фары. Задние фонари будут объединены длинной горизонтальной полосой. Премьера нового японского кроссовера ожидается в 2024 году.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Volkswagen разрабатывает недорогой большой кроссовер, который понравится семейным покупателям.