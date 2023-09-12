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Доступную альтернативу BMW X5 от Nissan показали на фото: новый кроссовер готовят к премьере

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,9 т.
Nissan Murano

Большой кроссовер Nissan Murano по размерам сравним с BMW X5 и Mercedes GLE. У машины похожее премиальное позиционирование, однако японский автомобиль намного доступнее. Модель в новом поколении впервые показали на фото до премьеры.

Видео дня

О машине сообщает Motor1. Технически новый Nissan Murano 4 поколения сохранит платформу предшественника, но получит другой кузов и более современный технологичный интерьер.

Пока на дорожные испытания выехал прототип в камуфляжной пленке, которая скрывает детали. Но под ней – полностью готовый дизайн модели следующей генерации.

Nissan Murano

Уже заметно, что на внешность большого кроссовера Nissan Murano 2025 модельного года стилистически оказал влияние среднеразмерный электрокросс Nissan Ariya. Силуэт стал более обтекаемым, а все поверхности теперь выполнены в очень аккуратной пластике.

Даже сквозь пленку заметны очертания увеличенной решетки спереди и узкие горизонтальные фары. Задние фонари будут объединены длинной горизонтальной полосой. Премьера нового японского кроссовера ожидается в 2024 году.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Volkswagen разрабатывает недорогой большой кроссовер, который понравится семейным покупателям.