Volkswagen готовит недорогой кроссовер для большой семьи: каким он будет

Большой кроссовер Volkswagen Atlas является недорогой машиной для семьи. Компания удовлетворена рыночными показателями модели первого поколения, поэтому уже готовит к выходу автомобиль следующей генерации.

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Об этом сообщает Motor1. Как ожидается, новый Volkswagen Atlas появится в 2025 году как автомобиль 2026 модельного года. Несмотря на тотальную электрификацию, машина может сохранить двигатели внутреннего сгорания.

Если VW Atlas 2 поколения дебютирует в 2026-м как машина 2027 модельного года, актуальному кроссоверу исполнится девять лет. Даже удивительно, что в компании так затянули масштабную модернизацию. С другой стороны, покупатели автомобилем очень довольны.

Несмотря на то, что ДВС останутся в линейке, новый Atlas может получить гибридные силовые установки. У нынешней машины их нет, а самый мощный двигатель – четырехцилиндровый турбо объемом 2 л мощностью около 270 л.с.

Этот мотор пришел на смену большому 3,6-литровому V6 в ходе недавнего рестайлинга. С учетом вероятной электрификации, возвращения этого двигателя ждать не приходится.

OBOZREVATEL уже сообщал о новой модификации известной модели VW, которая понравится стильным покупателям.