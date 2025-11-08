Долгожданный недорогой кроссовер VW показали с другим дизайном

Новый VW T-Roc уже рассекречен официально как долгожданный недорогой кроссовер. Эта модель очень популярна. Машину показали в сети с другим дизайном после премьеры модели.

Рыночный дебют модели Volkswagen T-Roc 2 поколения еще впереди. А пока авторы канала TALKWHEELS показали альтернативную внешность. Но на оригинал этот проект не похож.

Предшественник разошелся тиражом в 2 миллиона экземпляров, поэтому на новинку возлагают большие надежды. Автомобиль стал современнее и эффектнее. Все кузовные панели новые, а силуэт стал еще более динамичным.

В моторной гамме предложат бензиновые и гибридные силовые установки. Сперва у покупателей будет выбор из вариантов на 114 и 148 л.с. на базе 1,5-литрового ДВС. В дальнейшем появится мощный кроссовер с мотором объемом 2 л – и только у него будет полный привод 4Motion.

Объем багажника Volkswagen T-Roc 2026 модельного года составляет 465 л. Производитель решил сосредоточиться на практичности, поэтому модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос оказался низким.

