Самый дешевый кроссовер Toyota показали в неожиданном виде

Бюджетная модель Toyota Raize предлагается покупателям как самый дешевый кроссовер производителя. Но выглядит машина простовато. Для привередливых покупателей появился неожиданный вариант с более эффектным дизайном.

Об этом стало известно Carscoops. Маленький японский кроссовер получил название Toyota Raize Havana Fruity Pop. Сходство в дизайне старались продемонстрировать с классическими американскими внедорожниками.

Например, дизайн напоминает классические модели Chevrolet, но без прямого копирования. Компания Cal's Motors разработала стильный пакет визуальных модификаций для тех, кто хочет выделить свой компактный автомобиль.

Полный комплект доработок включает несколько элементов. В него входят передняя фальшрадиаторная решетка с хромированной отделкой, новые прямоугольные фары, другие передний и задний бамперы, задние фонари, колесные диски Moon Chrome в ретро-стиле.

Еще одна особенность – палитра ярких цветов кузова, которые сочетаются с контрастной белой крышей. Но Toyota Raize Havana Fruity Pop от Cal's Motors сохранила от своего донора шасси, некоторые части кузова и моторную линейку. Цена Toyota Raize – от 13 000 долларов за базовый вариант. Стильное исполнение в ретро-стиле обойдется минимум в 31 800 долларов.

