Долгожданный недорогой кроссовер Mazda CX-5 2026 года показали в новом виде

Долгожданный недорогой кроссовер Mazda CX-5 2026 года уже дебютировал на европейском рынке. Один из бестселлеров сегмента получил новый вариант – машину в таком виде показали на фото.

Цветовая гамма Mazda CX-5 3 поколения теперь расширена за счет оттенка Navy Blue. Это глубокий и насыщенный синий цвет. Об этом стало известно Motor1.

Цена Mazda CX-5 2026 модельного года в Европе – от 35 000 евро. Для европейских покупателей пока подготовили единственный бензиновый мотор объемом 2,5 л мощностью 140 л.с. Его можно заказать как в составе переднеприводной трансмиссии, так и с полным приводом.

В США новая Mazda CX-5 появится с прежним бензиновым двигателем объемом 2,5 л мощностью около 190 л.с. Американская цена Mazda CX-5 третьего поколения составит примерно 30 000 долларов за базовый вариант.

Для японского кроссовера Mazda также подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. Компания разработала гибридную силовую установку на базе этого ДВС. Однако такая модификация в линейке появится позже.

