Долгожданный недорогой кроссовер Ford показали на фото в сети

Компактный кроссовер Ford Puma является самым дешевым в линейке автопроизводителя. У модели появится долгожданная модификация с электрической силовой установкой в 2024 году. Этот автомобиль показали на фото в сети.

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Изображения публикует Cochespias. На базе модернизированной модели готовятся запустить электромобиль. Именно такую машину показали на фото. Ранее новый Ford Puma EV попадал в объективы только с пленкой на кузове с пестрым узором.

Теперь в сети впервые показали компактный кроссовер без маскировки. Видно, что автомобиль получил переработанную переднюю часть с новыми фарами и бампером.

Технической информации о полностью электрической модификации кроссовера пока нет. Новый Ford Puma EV может получить силовую установку мощностью 136 л.с. и запас хода около 400 км.

Однако компания может предложить и более мощные варианты. Новый Ford Puma 2024 после рестайлинга получил обновленный дизайн. Электрический вариант основан как раз на модернизированной модели.

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