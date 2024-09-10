Против бензина и за экономию: какие электрокары покупают украинцы

В Украине продолжают расти продажи электрокаров. Автомобилисты таким образом экономят (модели из Китая очень дешевы) и отказываются от бензина, ведь тратить деньги на АЗС вообще не нужно. Появился список автомобилей-фаворитов.

Видео дня

Свежую статистику приводит организация Укравтопром. В августе 2024 года украинцы купили 6445 электромобилей. Это на 68% превышает результаты прошлого года и на 34% больше, чем в июле 2024 года.

Самые популярные электрокары в Украине (август 2024):

BYD Song Plus – 174 шт.; Honda M-NV – 169 шт.; Volkswagen ID.4 – 147 шт.; Zeekr 001 – 107 шт.; Nissan Ariya – 83 шт.

Из общего количества только 1159 автомобилей оказались новыми электрокарами. Остальные – машины с пробегом. Коммерческих машин на электротяге насчитали 143.

Самые популярные б/у электромобили в Украине (август 2024):

Nissan Leaf – 658 шт.; Tesla Model Y – 588 шт.; Tesla Model 3 – 561 шт.; Hyundai Kona – 308 шт.; Volkswagen e-Golf – 289 шт.

OBOZ.UA ранее уже рассказывал про самые популярные б/у автомобили в Украине.