Против бензина и за экономию: какие электрокары покупают украинцы
В Украине продолжают расти продажи электрокаров. Автомобилисты таким образом экономят (модели из Китая очень дешевы) и отказываются от бензина, ведь тратить деньги на АЗС вообще не нужно. Появился список автомобилей-фаворитов.
Свежую статистику приводит организация Укравтопром. В августе 2024 года украинцы купили 6445 электромобилей. Это на 68% превышает результаты прошлого года и на 34% больше, чем в июле 2024 года.
Самые популярные электрокары в Украине (август 2024):
- BYD Song Plus – 174 шт.;
- Honda M-NV – 169 шт.;
- Volkswagen ID.4 – 147 шт.;
- Zeekr 001 – 107 шт.;
- Nissan Ariya – 83 шт.
Из общего количества только 1159 автомобилей оказались новыми электрокарами. Остальные – машины с пробегом. Коммерческих машин на электротяге насчитали 143.
Самые популярные б/у электромобили в Украине (август 2024):
- Nissan Leaf – 658 шт.;
- Tesla Model Y – 588 шт.;
- Tesla Model 3 – 561 шт.;
- Hyundai Kona – 308 шт.;
- Volkswagen e-Golf – 289 шт.
OBOZ.UA ранее уже рассказывал про самые популярные б/у автомобили в Украине.