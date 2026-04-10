Долгожданный кроссовер Toyota RAV4 показали вживую

Новая Toyota RAV4 2026 года – долгожданный недорогой кроссовер для самого популярного сегмента. Скоро эта машина появится в Украине, а пока автомобиль показали вживую после официальной премьеры.

На канале Autogefühl познакомились с моделью Toyota RAV4 6 поколения максимально близко. В линейке есть разные исполнения. Кроме стандартного кроссовера производитель также подготовил комплектацию RAV4 Woodland с подготовкой к бездорожью, а эффектная RAV4 GR Sport демонстрирует самую высокую мощность и спортивный имидж.

Кроссовер Toyota RAV4 теперь предлагают только как гибрид. Есть варианты на 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. А у Wildlander (китайский аналог) появится стандартная бензиновая модификация мощностью 170 л.с.

После глобального дебюта производитель готов привезти машину в Украину. Ожидается, что на украинском рынке модель Toyota RAV4 6 поколения дебютирует в июле 2026 года. Медиа сообщали, что цена Toyota RAV4 будет стартовать с 42 000 долларов (примерно 1 800 000 грн по актуальному курсу).

Это немного дороже актуального кроссовера Toyota RAV4 5 поколения, за который просят минимум 1 600 000 грн.

