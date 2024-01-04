Дешевого соперника Renault Duster от Hyundai показали на первых фото

Популярный бюджетный кроссовер Hyundai Creta готовят к смене поколений. Новый автомобиль, который станет одним из основных соперников Renault Duster, уже разработали – премьера состоится совсем скоро.

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Детали стали известны благодаря сайту Hyundai. Дешевый кроссовер официально представят 16 января, ждать осталось недолго. До тех пор производитель показал новый Hyundai Creta 3 поколения на первых фото.

Полностью дизайн бюджетной модели Hyundai еще не рассекретили, но первые изображения довольно информативные. Внешность выполнили в стиле современного Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой.

Уже известны детали оснащения Hyundai Creta 2024: двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор, вентиляция кресел, панорамная крыша и прочие мелочи.

Ожидаются бензиновые и дизельные моторы. Даже электрическая модификация со временем появится. Ориентировочная цена Hyundai Creta 2024 года – от 13 000 долларов.

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