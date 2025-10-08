Долгожданный бюджетный электрокар Nissan Leaf показали на новых фото

Долгожданный электрокар Nissan Leaf 2026 модельного года оказался современным бюджетным автомобилем своего сегмента. Компактный кроссовер с низкой ценой показали на новых фото.

Видео дня

OBOZ.UA напоминает, что цена Nissan Leaf 3 поколения стартует с $29 990 с комплектацией S Plus. Позже в продаже появится упрощенный Nissan Leaf S 2026 года – от 25 360 долларов. Это самый дешевый вариант модели.

Новый кроссовер Nissan Leaf сменил формат и получил другой кузов. Несмотря на то, что новинку построили на базе электромобиля Nissan Ariya, Leaf 3 поколения с длиной кузова 4,35 м (колесная база 2,69 м) оказался компактным.

Запас хода Leaf 2026 составит 430 км в базовом варианте. В топовом исполнении предложат 600 км. Предусмотрены два варианта силовых установок: мощностью 176 и 218 л.с. (в зависимости от рынка).

Из-за экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы производство Nissan Leaf придется временно сократить. Это значит, что (по крайней мере сначала) производителю не удастся выйти на целевые показатели статистики модели Nissan Leaf 3 поколения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый бюджетный седан Logan 2026 года.