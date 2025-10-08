Так выглядит новый Logan 2026 года. Фото

Премьера новой Dacia Logan 2026 модельного года состоялась официально. Это самый дешевый седан на европейском рынке, и теперь он выглядит намного современнее. Машину показали на фото.

Видео дня

OBOZ.UA напоминает, что новый Logan рассекретили вместе с моделью Dacia Sandero. Бюджетный автомобиль после рестайлинга вновь похож на Sandero, с которым делит и технические решения.

Изменились бамперы и светотехника. Появился аккуратный декор. В палитре есть новые оттенки кузова: янтарно-желтый и песчаный. При этом пока изменения во внешности родственной модели Renault Taliant не ожидаются – этот седан моложе.

В списке оснащения Dacia Logan теперь есть увеличенный 10-дюймовый сенсорный экран, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона.

Двигатели Dacia Logan 2026 года:

1,2 л бензин (65 л.с.);

1,2 л бензин (100 л.с.);

1,2 л бензин (110 л.с.);

1,2 л бензин (120 л.с.);

1,8 л бензин +2 электромотора (гибрид, 155 л.с.).

OBOZ.UA ранее сообщал про самые популярные автомобили с пробегом в Украине.