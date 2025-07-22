Долгожданный бюджетник Chevrolet уже готов: сколько он будет стоить

Долгожданный бюджетный электрокар Chevrolet Bolt 3 поколения готовят к премьере. Скоро автомобиль отправят в производство, хотя машину стараются держать в секрете. Но уже известно, сколько будет стоить автомобиль.

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Carscoops рассказывает про новый Chevrolet Bolt 2026 модельного года вместе с другими автомобилями американской компании. В руководстве Chevrolet сообщили, что цена Bolt будет соответствовать модели предыдущего поколения. То есть ожидается стартовый прайс на уровне $29 000.

Производство должно начаться до конца 2025 года на заводе Fairfax Assembly в Канзасе. Также стало известно, что там наладят сборку недорогого электрического кроссовера с теми же компонентами. Такая машина может появится в 2028 году.

У нового автомобиля Chevrolet Bolt EV будет современный дизайн. Это позволит модели стать популярной. Сообщалось, что автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP).

Изначально в GM планировали отказаться от разработки модели следующей генерации. Но спрос на Bolt показал, что новая машина нужна рынку.

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