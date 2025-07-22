Б/у автомобили на все времена: топ-5 машин с идеальной надежностью

На вторичном рынке не так просто найти надежные автомобили. Однако идеальные б/у машины все же существуют. Разумеется, с поправкой на возраст. Рассказываем про топ-5 авто с пробегом на все времена.

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OBOZ.UA сообщает о хороших моделях, которые можно брать за любые деньги. Эти машины – самые надежные и ломаются действительно редко. Бонус – привлекательная цена на вторичном рынке, чего не может предложить сектор новых автомобилей.

В коротком списке представлены предложения для разных покупателей. Фактически, мы нашли лучшие машины для каждого из популярных сегментов.

Самые надежные б/у автомобили:

Honda Jazz;

Suzuki Jimny;

Toyota Venza;

Buick V8;

Renault Logan.

Между собой эти автомобили не соперничают, но каждый из них способен удовлетворить своего покупателя. Honda Jazz – идеальный городской автомобиль, который прослужит долго (если не будете экономить на обслуживании). А Suzuki Jimny известен своей прочностью на бездорожье.

Toyota Venza предлагает относительно современный опыт передвижения для семьи. А Buick V8 олицетворяет очень надежный американский седан – подойдет любой. Но стоит готовиться к высокому расходу топлива. Б/у Renault Logan в представлении не нуждается – будет ехать, даже если денег на ремонт почти нет.

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