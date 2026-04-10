Долгожданную новинку Cupra от VW показали на официальных фото

Долгожданный недорогой электромобиль Cupra Raval 2027 модельного года наконец-то рассекретили как результат работы SEAT внутри концерна VW. Теперь машину показали на новых официальных фото.

OBOZ.UA напоминает, что в продажу новая модель Cupra Raval отправится до конца 2026 года как соперник электромобиля Renault 5 и других бюджетных моделей B-класса. Скоро также в производство отправятся новые Skoda Epiq и VW ID.Polo с использованием тех же технических компонентов.

Очевидно, что серийный автомобиль похож на эффектный концепт 2023 года. При этом автомобиль все равно привлекает внимание своим дерзким провокационным стилем.

Компактный электромобиль длиной чуть более 4 м получила модификации с электромоторами мощностью 116, 135, 211 сил (и 226 л.с. в топовом исполнении Cupra Raval VZ). Запас хода – от 300 до 450 км. Цена Cupra Raval – от 26 000 евро.

