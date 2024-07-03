Долгожданную недорогую Toyota Camry 2024 года показали в самом неожиданном виде

Долгожданная Toyota Camry 2024 года уже вышла на рынок. Это недорогой автомобиль с ярким современным дизайном. Теперь знаменитую японскую модель показали в самом неожиданном виде.

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Изображение необычной модели публикует Burlappcar. Купе Toyota Camry XV80 смотрится довольно интересно. Работу автор проделал качественно и аккуратно. Но сразу стоит отметить, что покупателям такую машину производитель не предлагает.

И, скорее всего, не станет в будущем. Когда-то у Toyota Camry был вариант с кузовом купе (и даже кабриолет), однако сегодня спрос на купе в массовом сегменте слишком низкий. Расходы на разработку производитель окупить просто не сможет.

О модели ранее стало известно много информации. Главное – цена. Прайс для США – 29 495 долларов. В Китае за машину просят и вовсе 23 900 долларов.

Toyota Camry в 2024 году претерпела очень глубокую модернизацию. На предшественника автомобиль не похож. Здесь появилась новая передняя часть с фарами в стиле Prius, а задние фонари напоминают Lexus.

Для глобального рынка модель дебютировала в гибридном исполнении на базе 2,5-литрового бензинового мотора. В переднеприводном варианте мощность составляет 228 л.с., с полноприводной трансмиссией – 235 л.с.

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