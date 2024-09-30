Дешевый соперник Camry от Mazda вышел на рынок с ярким дизайном

Модель Mazda 6 прошла неожиданную модернизацию и в 2024 году оказалась дешевым соперником Toyota Camry. Модель уже готова отправиться в продажу – цена объявлена официально.

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Детали стали известны CarNewsChina. Цена Mazda EZ-6 2024 года – от 22 800 долларов. Но пока только для Китая. Хотя скоро автомобиль отправится и на европейский рынок.

Седан Mazda EZ-6 уже проходит испытания в Германии. Хотя на самом деле это недорогая машина из КНР. Changan Deepal SL03 – это китайский автомобиль, который использован в качестве основы для новой Mazda EZ-6.

Крупный автомобиль выполнили в современном стиле японской компании с крупной панелью вместо фальшрадиаторной решетки и длинными фарами. Запас хода электрокара – от 480 до 600 км.

Вдобавок покупателям предложат гибридный вариант модели. Запас хода в этом случае приблизится к 1000 км. Цена Mazda EZ-6 оказалась чуть выше донора – за Changan Deepal SL03 просят около 20 000 долларов.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый недорогой электрокар для европейского рынка.