Peugeot и Citroen подготовили еще один недорогой кроссовер. Фото

Бюджетные электромобили Leapmotor из Китая начали продавать в Европе. Их выход на рынок подготовили совместными усилиями Peugeot, Citroen и Fiat под крылом концерна Stellantis, который является партнером китайского автопроизводителя. Теперь подготовили очередной кроссовер.

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Детали сообщает Carscoops. Новинка – бюджетник Leapmotor B10 2025 модельного года. Его показали на официальных фото в камуфляже, поэтому детали дизайна рассмотреть невозможно. А мировая премьера состоится в октябре на Автошоу в Париже.

Основные соперники – Kia EV3 и Hyundai Kona Electric. Ожидаемая цена Leapmotor B10 в Китае – от 15 000 долларов. На европейском рынке стоит удержать базовую стоимость до 30 000 евро.

Первые модели Leapmotor уже привезли в Европу. Сперва покупатели получат две машины, затем планируется добавлять по одному электрокару каждый год. Самым дешевым оказался Leapmotor T03.

Запас хода, по официальной информации, стремится к 280 км. Цена Leapmotor T03 на домашнем рынке – 9000 долларов. В Европе машина дороже – от 18 900 евро. Следующая модель – кроссовер Leapmotor C10. В Китае за него просят 18 000 долларов. Европейская цена – от 36 400 евро.

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