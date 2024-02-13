Дешевые модели Toyota Group попали в скандал: руководство ушло в отставку

Японская автомобильная компания Daihatsu отвечает за самые дешевые модели в составе Toyota Group. Оказалось, что производитель фальсифицировал серьезные данные, из-за чего руководство ушло в отставку.

Детали стали известны Carscoops. Daihatsu умышленно предоставляла неверные данные о безопасности своих автомобилей – нарушения обнаружили в информации о боковых ударах. Очевидно, что это скомпрометировало имидж Daihatsu как производителя безопасных современных машин.

В Toyota, опасаясь влияния негативного имиджа, инициировали отставку руководителей бренда. С постов сместили президента компании и председателя правления.

При этом в общении со СМИ представители материнской компании почему-то отмечают, что увольнения не связаны со скандалом и не являются наказанием за допущенные ошибки руководителей Daihatsu.

Теперь концерн займется "восстановлением" дочерней компании. Ожидается, что новое руководство ужесточит контроль и поднимет корпоративные стандарты на более высокий уровень.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, производство знаменитой модели Ford решили прекратить в 2025 году.