Дешевые китайские автомобили в Украине существенно подорожают

В Украине объявили об отмене льготных условий на ввоз электромобилей. В этом сегменте доминируют дешевые китайские автомобили, которые пользуются популярностью только благодаря низким ценам в том числе из-за этих льгот.

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Об отмене льготных условий в своем Telegram сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он отметил, что льготы будут действовать до конца 2025 года.

Специальные условия на ввоз EV в Украину, которые действовали с 2021 года, с 1 января 2026 года будут отменены. Придется платить таможенный сбор и 20% НДС, от которых временно освободили электромобили.

Среди электрокаров в Украине самыми популярными остаются автомобили из Китая. Их изначально низкие цены отлично сочетаются с льготными условиями ввоза. Покупателям, которые голосуют кошельком, достаточно одного преимущества, которое выражается в выгодной покупке.

С 2026 года цены вырастут, это отразится на популярности таких транспортных средств. Хотя информация об этом наверняка подстегнет спрос до конца 2025 года.

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