Это самый доступный универсал Mercedes: 10 фото и все подробности

Новый Mercedes CLA Shooting Brake 2026 модельного года – теперь самый доступный универсал немецкого производителя. Автомобиль с более практичным кузовом и большим багажником предложит покупателям широкую моторную гамму. С машиной можно познакомиться в подробностях на официальных фото.

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OBOZ.UA напоминает, что после седана состоялась официальная премьера Mercedes CLA Shooting Brake 2026 года. Элегантный дизайн достался от седана, но заднюю часть кузова изменили, чтобы предложить более практичный багажный отсек. Его объем составляет 455 л (и 1290 л, если сложить задние кресла).

Это очень важный автомобиль для немецкого производителя. Он не только демонстрирует обновленный корпоративный стиль, но и построен на инновационных технических компонентах.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA) новый CLA впервые получил полностью электрическую силовую установку. Предложат два варианта – мощностью 268 и 349 л.с. С батарейным блоком емкостью 85 кВтч запас хода заявлен на уровне 792 км.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения позже предложит более широкую гамму силовых установок. Базовый вариант получит 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе гибридной системы. Будут три уровня форсирования на 140, 170 и 190 сил.

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