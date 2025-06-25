Самый доступный кроссовер Audi получил другое оснащение: его показали в деталях

Новая Audi Q3 3 поколения – это теперь самый дешевый кроссовер немецкого производителя. И у этого автомобиля есть базовое исполнение, такая машина еще доступнее. Ее оснащение показали в деталях на фото.

Видео дня

Об этом кроссовере сообщает Motor1. Модель Audi Q3 2026 модельного года займет место базового кроссовера после прекращения производства Audi Q2. Покупатели самой простой базовой комплектации получат машину, которая отличается от рекламных фото.

Очевидно, что у самой дешевой Audi Q3 отличается отделка, а декор упрощен. Здесь 17-дюймовые колесные диски и минимум хрома. Вдобавок отличается светотехника.

В остальном более современный дизайн соответствует обновленной линейке кроссоверов производителя. Объем багажника Audi Q3 2026 составляет 488 л в базовой конфигурации. И 1386 л, если сложить спинки задних кресел.

Двигатели Audi Q3 2026 года:

1,5 л бензин, мягкий гибрид (148 л.с.);

1,5 л бензин, плагин-гибрид (268 л.с.);

2 л бензин (261 л.с.);

2 л дизель (148 л.с.).

Цена Audi Q3 – от 44 000 евро. В продажу новинка поступит до конца 2025 года.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый практичный кроссовер Jeep.