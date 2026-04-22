Дешевого соперника Duster от Chevrolet показали официально

Новый бюджетный кроссовер Chevrolet Sonic 2027 модельного года разработали для того же популярного сегмента, в котором выступает Renault Duster. Дешевый автомобиль показали на официальных фото.

Видео дня

Про Chevrolet Sonic стало известно Motor1. Производитель заранее анонсировал премьеру автомобиля. Дизайн кроссовера Chevrolet Sonic рассекретили полностью.

Спереди автомобиль выглядит очень современно с модной многоуровневой светотехникой. Сзади – стильные фонари с эффектной графикой. На модели Sonic дебютировал обновленный логотип Chevrolet – с черными акцентами и подсветкой.

Известно, что новый Sonic с длиной кузова 4230 мм построили на платформе бюджетника Chevrolet Onix. Технические подробности сообщат позже, но ожидается гибридная силовая установка.

Название модели Chevrolet Sonic вернули в линейку как современный практичный кроссовер для городских условий. Хотя ранее так назывались маленькие хэтчбек и седан, которые нам известны как Chevrolet Aveo.

