VW рассекретил новый дешевый кроссовер для другого бренда. Фото

Новый кроссовер VW рассекретили в ходе официальной премьеры. Это дешевый автомобиль для самого современного сегмента. Но эту машину подготовили как модель другого бренда.

Сегодня Jetta является самостоятельной модельной линейкой. Пож этим брендом продают машины начального ценового сегмента. Подробности стали известны Motor1.

Новая Jetta X пока является концептом, но это предвестник нового бюджетного электромобиля. Примерно в таком виде машину отправят в продажу. Интересно, что внешне новинка не похожа ни на кроссоверы Volkswagen, ни на другие модели Jetta.

Дизайн выполнили в модном геометричном стиле, который напоминает классические внедорожники. Технические подробности пока не раскрывают, однако высокую мощность и рекордный запас хода ждать не стоит.

Неудивительно, что Jetta делает акцент на кроссоверы – это самый востребованный сегмент рынка. Этот бренд всегда усиливает свои позиции низкими ценами, поэтому электромобиль Jetta X тоже сделают недорогим.

