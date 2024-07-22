Renault готовит еще один бюджетный кроссовер дешевле Duster

Renault занята разработкой нового бюджетного кроссовера. В компании готовят автомобиль дешевле Dacia Duster с современным оснащением и стильным дизайном. О машине уже кое-что известно.

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Детали сообщает MotorsActu. На данный момент автомобиль известен под названием Dacia Baby Duster. Это имя проекта, внутрикорпоративное обозначение. Серийный автомобиль появится к 2027 году.

Неизвестно, с каким именем машина отправится в продажу. Но в линейке новинка заменит бюджетник Sandero Stepway. С длиной кузова около 4,1 м кроссовер окажется компактнее Duster 3 поколения и будет дешевле (до 18 000 евро).

Но это не все. Renault готовит и другие новинки. Новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster станет недорогим практичным автомобилем. Новинка сумеет разместить в салоне семь человек. Ранее появлялась информация, что модель Dacia Bigster будет стоить около 22 000 евро за базовый вариант.

Возможно, появится и более спортивный стильный вариант модели – Bigster Coupe. В этом случае кроссовер получит низкий динамичный силуэт и лишится третьего ряда кресел. Хотя более конкретной информации об этой машине пока нет.

Со временем дебютирует новое поколение бестселлера Logan. А новая Dacia C-Neo – модель другого формата для С-класса. Это будет седан или большой хэтчбек размером с Skoda Octavia.

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