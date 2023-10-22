Что подарить автомобилисту: топ лучших презентов

Тема подарков актуальна всегда, а особенно в канун праздничного сезона. Выбирать презент становится в разы легче, если у человека есть какое-то увлечение. К примеру, для автомобилистов задача выбора существенно упрощается, при этом дарителю не обязательно разбираться в машинах, чтобы придумать интересный сюрприз.

Важно подарить вещь, которая будет не только приятной, но и полезной. OBOZ.UA собрал самые лучшие варианты подарков для автомобилистов.

Недорогие и полезные варианты

На рынке автомобильных аксессуаров есть большой выбор предметов, делающих поездку более комфортной. Конечно, все зависит и от бюджета.

Самый простой и нейтральный презент – ароматизатор. Можно выбрать не обычную елочку, а аксессуар средней ценовой категории.

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Обратить внимание следует и на наборы для очистки авто. Это очень полезный презент – водитель точно с благодарностью вспомнит о вас, когда будет чистить снег или иней с машины с помощью специальных скребков и щеток.

Можно выбрать предметы для комфорта в салоне – вешалки, полочки, подстаканники, подлокотники, сумки или сетки для багажного отделения и т.д. Они точно пригодятся в дальней дороге.

Стоит приобрести и колпачки на ниппели оригинальной формы – это универсальный подарок невысокой ценовой категории.

Зарядки для гаджетов, прикуриватели, переходники к ноутбуку точно пригодятся водителю.

Если хотите обновить авто, приобретите коврики для салона или багажника.

Пригодятся тенты, разветвители для гнезда прикуривателя, наборы инструментов или массажные подушки, а также брызговики, защитные шторки, дополнительные зеркала заднего вида и разные безделушки для интерьера автомобиля.

Подарки для среднего бюджета

Если вы хотите выбрать подарок высшей ценовой категории, обратите внимание на:

видеомагнитолы;

брендовые диски;

холодильные сумки:

качественную резину;

дорогие чехлы для сидения;

хромированные наружные детали (комплект из бамперов и колпаков);

держатели для планшетов или смартфонов;

навигаторы;

автомониторы;

видеорегистраторы;

мониторы для заднего ряда сидений.

Подарки для женщин

Кроме вышеупомянутых универсальных подарков можно приобрести и интересные автомобильные аксессуары, которые обрадуют представительниц прекрасного пола.

Можно обратить внимание на аксессуары для детей и подарить, например, детское кресло. Среди более экономных вариантов – органайзер для детских вещей, который удобно брать с собой в поездки.

Как вариант, можно подобрать яркие чехлы на сиденье или люксовый ароматизатор с запахом модных духов, накладки на пороги, двери и кузов, автонакнейки или новое зеркало заднего вида, подушечки для кресел либо стилизованные защитные очки, которые точно пригодятся в дороге.

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