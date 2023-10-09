Какие дешевые б/у автомобили из-за рубежа чаще всего ввозят в Украину

Спрос на б/у автомобили в Украине увеличился. В особенности автомобилистов интересуют импортированные машины. Такие авто являются дешевыми на рынке, поэтому в статистике продаж многократно превышают новые транспортные средства.

В организации Укравтопром отмечают, что в сентябре 2023 года в Украине поставили на учет более 21 тысячи б/у автомобилей из-за рубежа. Это на 34% превышает результат сентября 2022 года.

Какие б/у автомобили самые популярные (сентябрь 2023 года):

Volkswagen Golf – 1575 шт.; Renault Megane – 1299 шт.; Skoda Octavia – 923 шт.; Volkswagen Passat – 755 шт.; Nissan Leaf – 590 шт.; Audi A4 – 414 шт.; Volkswagen Touran – 406 шт.; Tesla Model 3 – 405 шт.; Volkswagen Tiguan – 401 шт.; Nissan Qashqai – 398 шт.

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В тройке лидеров – всем хорошо известные модели (Volkswagen Golf, Renault Megane, Skoda Octavia). Эти машины с пробегом всегда занимают верхние позиции в рейтингах, иногда меняясь местами.

Наибольшую долю импортированных из-за границы машин с пробегом заняли бензиновые – 44%. Наименьшую – гибриды (4%).

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