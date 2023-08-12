Что будет с авто, если никогда его не мыть: возникнет много проблем

Водители пытаются поддерживать чистоту в машине и тщательно мыть ее. Бывают ситуации, когда не удается вовремя почистить автомобиль или дождливая погода мешает это сделать.

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Но если вы вообще не моете свою машину, это может привести к негативным последствиям. Издание PAhomepage узнало, как загрязнения могут повлиять на транспортное средство.

Любая оставшаяся на авто грязь абразивна (это мелкозернистое или порошкообразное твердое вещество, используемое для резки, полировки, шлифования, другой обработки твердых материалов). Со временем это может испортить прозрачное покрытие автомобиля, и тогда появляется ржавчина, выцветание и пятна.

Также неправильно очищенное лобовое стекло, особенно зимой, может ухудшить видимость водителя и вызвать дорожно-транспортное происшествие.

На автомойке можно качественно вымыть свой автомобиль. Вы избавитесь от грязи и пыли, воск и герметики помогут защитить прозрачное покрытие автомобиля.

Если вы моете авто самостоятельно, нужно правильно это делать, чтобы не повредить транспортное средство.

С помощью шланга обмойте автомобиль, чтобы избавиться от пыли и больших частиц грязи. Держите шланг на расстоянии 30-40 см от поверхности, чтобы не повредить ее.

Затем нанесите специальные химические средства и подождите 2-5 минут. Активные компоненты пены растворяют загрязнение. Если пятна остались, можно дополнительно воспользоваться мягкой губкой. Далее смойте водой моющее средство.

Машину можно протереть тряпкой, чтобы удалить лишнюю влагу и придать блеск авто.

Чтобы почистить салон, прежде всего, необходимо снять коврики. Резиновые коврики можно очистить с помощью шланга и воды под давлением. Внутри пропылесосьте, чтобы избавиться от мусора и пыли.

Мыть транспортное средство необходимо каждые две недели. Однако те, кто наносит слой воска после мытья, может делать это реже. Потому что воск защищает поверхность от проникновения грязи и царапин.

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