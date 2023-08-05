Как быстро отчистить пятна после детей в авто: самые эффективные способы

Дети – бесконечный генератор пятен, где бы они ни находились. В салоне автомобиля в том числе. Поэтому у автомобильных экспертов часто есть в арсенале несколько советов, как быстро убрать загрязнение с сидений после маленьких пассажиров. А заодно избавиться от посторонних запахов, которые могут возникать из-за этих пятен.

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OBOZREVATEL узнал несколько таких лайфхаков. Эффективные средства не потребуют сложных ингредиентов и будут стоить недорого.

Следы от ручек, фломастеров и карандашей

Эта напасть преследует родителей творческих детей, которые любят в дороге развлекаться или рисовать что-то свое. А таких детей – подавляющее большинство. Что ж, это прекрасное хобби, которое может перерасти в еще лучшую профессию, а прежде придется оттереть от салона авто не один десяток пятен.

Если в вашем авто кожаные сиденья, удивительно хорошо с этой задачей справляется лак для волос. Распылите немного средства на микрофибровую салфетку и протрите им загрязненное место. След от ручки или фломастера должен быстро исчезнуть. Кожа при этом не пострадает. Но убирайте оперативно, потому что высохший лак может сам оставить пятна на сиденьях.

Другими эффективными средствами от последствий детского творчества могут стать медицинский спирт или жидкость для снятия лака. Но их предварительно нужно проверить на незаметном участке на предмет взаимодействия с обивкой салона.

Следы еды и напитков

Такие загрязнители хорошо растворяет белый уксус. Он хорошо работает в том числе на тканевой обивке. Смешайте в пульверизаторе уксус с водой в равных пропорциях, нанесите на пятно и оставьте действовать на несколько минут. После этого аккуратно потрите пятно от краев к центру и промокните остатки жидкости бумажным полотенцем. Уксус также уберет посторонние запахи. Останется только проветрить авто, пока он полностью высохнет.

Пятна на ковриках

Разлившиеся жидкости, следы грязи и другие пятна на ковриках в авто хорошо убирает обычная пищевая сода. Если для уборки требуется абразив, намочите коврик, насыпьте на него немного соды и потрите его щеткой. Загрязнение быстро исчезнет. Кроме того, из соды можно готовить чистящую пасту. Для этого ее смешивают с водой для получения нужной консистенции, наносят на пятно и оставляют на время. Дальше пятно остается аккуратно потереть, а остатки соды смыть водой. В заключение, когда пятно высохнет, его можно будет обработать пылесосом, чтобы убрать мелкие частицы.

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