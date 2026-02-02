Чем удивил недорогой соперник RAV4 от Mazda: фото кроссовера

Модель Mazda CX-5, которая известна как недорогой и практичный соперник Toyota RAV4, пользуется очень высокой популярностью на рынке. Автомобиль удивил огромным тиражом – покупатели любят эту машину.

Производитель официально рассказал о том, что кроссовер Mazda CX-5 уже нашел более 5 миллионов покупателей. Отсчет идет с 2011 года, когда дебютировал первый автомобиль этой модели. Теперь рынок встречает Mazda CX-5 3 поколения.

Дизайн новой Mazda CX-5 оказался эволюционным. Несмотря на то, что всю внешность нарисовали заново, облик остался очень узнаваемым.

Новая Mazda CX-5 2026 года стала немного крупнее и в длину вытянулась почти до 4,7 м. Вместе с увеличенной колесной базой это позволило обустроить очень просторный салон кроссовера.

Для японского кроссовера Mazda подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. Компания разработала своими силами гибридную силовую установку для кроссовера на базе этого ДВС. Однако такая модификация в линейке появится позже.

Двигатель Mazda CX-5 пока будет один – прежний бензиновый мотор объемом 2,5 л мощностью около 190 л.с. (в США). Для европейских покупателей подготовили вариант на 140 л.с.

